Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг растет вслед за мировыми фондовыми и сырьевыми площадками (дорожают металлы, фьючерс на нефть Brent поднялся до $83,7 за баррель), а также на фоне данных Росстата о дальнейшем замедлении инфляции в России. Индекс IMOEX2 за минуту торгов прибавил 0,3%.

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2817,58 пункта (+0,3%); лидируют в росте акции "Норникеля" (+1%), "Русала" (+1%), "Хэдхантера" (+1%), "Роснефти" (+0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 марта, составляет 77,8009 руб. (+19,16 копейки).

Подорожали также акции "МТС" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "Полюса" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,2% "префы"), "Интер РАО" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), ВТБ (+0,1%), "ВК" (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,7%), "Татнефти" (-0,4%), "ММК" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%).

В США накануне индексы акций выросли на 0,5-1,3% во главе с Nasdaq, который отыграл потери предыдущего дня. Поддержку настроениям на рынке оказали надежды на деэскалацию конфликта между США и Ираном, а также заявления Трампа о намерении обеспечить беспрепятственную поставку энергоресурсов из ближневосточного региона.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в прошлом месяце увеличился до 56,1 пункта до пункта с 53,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Показатель достиг максимума с августа 2022 года. Эксперты прогнозировали его снижение до 53,5 пункта.

В Азии утром в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 8,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,4%).