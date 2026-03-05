Правительство планирует компенсировать расходы предпринимателей в трех приграничных областях

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос о выделении Минтруду в 2026 г. из резервного фонда бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Проект распоряжения направлен на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Белгородской области, Брянской области и Курской области, на частичную компенсацию расходов на оплату времени простоя работников по причинам, не зависящим от работодателя и работника", - говорится в сообщении.