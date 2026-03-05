Кредитные каникулы распространят на защитников приграничных территорий России

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить изменения законодательства, чтобы распространить механизм "кредитных каникул", предусмотренный для участников специальной военной операции, на лиц, выполняющих (выполнявших) задачи по отражению вооруженного вторжения в Россию.

Правительству необходимо также обеспечить изменения, направленные на прекращение кредитных обязательств лиц, погибших (умерших) при выполнении указанных задач.

Поручение должно быть исполнено к 1 июля 2026 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.