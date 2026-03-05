Поиск

Роскомнадзор отрицает сбой работы своих ресурсов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заявил, что его ресурсы работают без сбоев, в штатном режиме.

Так РКН прокомментировал публикации в СМИ и соцсетях о том, что по данным Detector404.ru, ресурсы ведомства не работают.

"Ресурсы ведомства работают в штатном режиме, сбои в работе и DDoS-атаки не фиксируются. Обращаем внимание СМИ, что сервис Detector404.ru не является достоверным источником информации и может использоваться для вброса фейков", - заявили в РКН.

27 февраля ресурсы РКН, подведомственного ему "Главного радиочастотного центра", отвечающего за реализацию закона о суверенном Рунете, а также ресурсы Минобороны подверглись DDoS-атаке, которая продолжалась несколько дней. Работоспособность сайтов и других сервисов, по заявлению пресс-службы РКН, удалось восстановить в тот же день к вечеру.

Роскомнадзор Рунет Минобороны РКН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефтегазовые доходы бюджета в феврале составили 432,3 млрд рублей

Путин поручил оценить целесообразность ограничений на езду по тротуарам электровелосипедов

 Путин поручил оценить целесообразность ограничений на езду по тротуарам электровелосипедов

Путин поручил рассмотреть сокращение оснований отмены оправдательных вердиктов присяжных

В Екатеринбурге прощаются с драматургом Николаем Колядой

 В Екатеринбурге прощаются с драматургом Николаем Колядой

Спасатели обнаружили тело второго погибшего после обрушения на предприятии под Тулой

Роспотребнадзор пресек продажу контрафактной обуви на маркетплейсе

 Роспотребнадзор пресек продажу контрафактной обуви на маркетплейсе

В МИД РФ заявили о готовности Москвы стать посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана

Подмосковье протестирует ГТО по управлению дронами

Президент России допустил скорое прекращение поставок газа в Европу

 Президент России допустил скорое прекращение поставок газа в Европу

Минпромторг обновил перечень допускаемых в такси автомобилей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 392 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8574 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 143 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });