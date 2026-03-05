Роскомнадзор отрицает сбой работы своих ресурсов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заявил, что его ресурсы работают без сбоев, в штатном режиме.

Так РКН прокомментировал публикации в СМИ и соцсетях о том, что по данным Detector404.ru, ресурсы ведомства не работают.

"Ресурсы ведомства работают в штатном режиме, сбои в работе и DDoS-атаки не фиксируются. Обращаем внимание СМИ, что сервис Detector404.ru не является достоверным источником информации и может использоваться для вброса фейков", - заявили в РКН.

27 февраля ресурсы РКН, подведомственного ему "Главного радиочастотного центра", отвечающего за реализацию закона о суверенном Рунете, а также ресурсы Минобороны подверглись DDoS-атаке, которая продолжалась несколько дней. Работоспособность сайтов и других сервисов, по заявлению пресс-службы РКН, удалось восстановить в тот же день к вечеру.