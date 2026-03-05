Поиск

Белгородский губернатор оценил охват области системами оповещения в 95%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Белгородская область обеспечена системами оповещения более чем на 95%, сообщил глава региона Вячеслав Гладков после технической проверки работы системы оповещения.

"На данный момент общее количество устройств оповещения на территории региона достигает 1 431 единицы, обеспечивая охват населения более чем на 95%", - написал он в Telegram.

После проверки поступило 64 обращения от жителей 12 муниципалитетов на плохую слышимость сирен.

"Когда мы проводили подобную проверку в начале 2024 года, количество обращений было более 400. Сегодня мы видим сокращение на 85%. Это стало возможным во многом благодаря установке более 1 200 оконечных устройств за время проведения СВО", - отметил губернатор.

Он заверил, что все обращения будут проверены и отработаны.

Работы по развитию и модернизации систем оповещения в Белгородской области планировалось проводить в несколько этапов, начиная с приграничных районов, до достижения охвата 100% территории. В 2024 году по решению президента из резервного фонда на эти цели для региона выделено 250 млн рублей.

За 2024 год на территории Белгородской области установлено порядка 700 систем оповещения на общую сумму 450 млн рублей. В семи приграничных муниципалитетах добились 100-процентного охвата.

