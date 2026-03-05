В Грайворонском округе в результате атаки дрона на автомобиль пострадали супруги

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Грайворонском округе Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Смородино, пострадала супружеская пара, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчина получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения, перелом и частичную ампутацию пальца кисти, его жена — множественные осколочные ранения", - уточнил он.

Их доставили в Краснояружскую ЦРБ, а затем переведут лечиться в Белгород.

Их машина повреждена.