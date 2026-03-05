Поиск

В Грайворонском округе в результате атаки дрона на автомобиль пострадали супруги

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Грайворонском округе Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Смородино, пострадала супружеская пара, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчина получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения, перелом и частичную ампутацию пальца кисти, его жена — множественные осколочные ранения", - уточнил он.

Их доставили в Краснояружскую ЦРБ, а затем переведут лечиться в Белгород.

Их машина повреждена.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 марта 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Грайворонский округ
Нефтегазовые доходы бюджета в феврале составили 432,3 млрд рублей

Путин поручил оценить целесообразность ограничений на езду по тротуарам электровелосипедов

Путин поручил рассмотреть сокращение оснований отмены оправдательных вердиктов присяжных

В Екатеринбурге прощаются с драматургом Николаем Колядой

Спасатели обнаружили тело второго погибшего после обрушения на предприятии под Тулой

Роспотребнадзор пресек продажу контрафактной обуви на маркетплейсе

В МИД РФ заявили о готовности Москвы стать посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана

Подмосковье протестирует ГТО по управлению дронами

Президент России допустил скорое прекращение поставок газа в Европу

