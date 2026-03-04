Белгородский губернатор сообщил о двоих пострадавших от атак дронов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Белгородской области от атак дронов на автомобили ранены двое, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Одна машина была атакована в селе Отрадное Белгородского округа, в результате один мужчина был доставлен в больницу с множественными осколочными ранениями ног.

Число пострадавших в результате атаки дрона на автомобиль в городе Грайворон увеличилось до трех человек: в больницу обратился мужчина, получивший баротравму. Ранее Гладков сообщал, что в результате атаки на движущуюся машину в Грайвороне пострадали две женщины. Они госпитализированы.

В селе Солохи Белгородского округа при взрыве FPV-дрона был поврежден автобус. В селе Новая Нелидовка в результате атаки дрона поврежден инфраструктурный объект.

В Грайвороне от ударов беспилотников повреждены семь автомобилей. Также в городе повреждены фасады, окна и входные группы двух коммерческих объектов.

В селе Долгое Валуйского округа FPV-дрон нанес удар по социальному объекту и пробил крышу.

В Волоконовском округе вблизи хутора Шаховка FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия - огнем уничтожен грузовой автомобиль.