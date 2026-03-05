Аэропорты Саратова и Пензы возобновили работу
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Для аэропортов Пензы и Саратова отменили запрет на отправку и прием самолетов, сообщила Росавиация.
Ограничения вводили из соображений безопасности, перерыв в работе предприятий продолжался менее часа.
Предыдущий перерыв в работе обоих аэропортов вводили ночью.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки БПЛА в ночь на четверг были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах Саратова. Пострадали три человека.