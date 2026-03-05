Поиск

Аэропорты Саратова и Пензы возобновили работу

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Для аэропортов Пензы и Саратова отменили запрет на отправку и прием самолетов, сообщила Росавиация.

Ограничения вводили из соображений безопасности, перерыв в работе предприятий продолжался менее часа.

Предыдущий перерыв в работе обоих аэропортов вводили ночью.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки БПЛА в ночь на четверг были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах Саратова. Пострадали три человека.

