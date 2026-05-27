Поиск

Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта

Также из перечня убрали серверное оборудование и системы хранения данных

Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ разъяснил, какие категории электроники исключены из параллельного импорта с 27 мая.

Согласно материалам министерства, изменения, вносимые в перечень приказом Минпромторга от 26 сентября 2025 г. N4769 и вступающие в силу со среды, затрагивают отдельные бренды серверного оборудования, систем хранения данных (СХД), мониторов, принтеров и многофункциональных устройств (МФУ).

Так, к параллельному импорту не будет допущено серверное оборудование (код ТН ВЭД ЕАЭС 8471 49 000 0) и СХД (код 8471 70) товарных знаков Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, AToS, Cisco, Compal, Fujitsu, HP, Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion.

Из перечня исключены мониторы (код 8528 52) товарных знаков Acer, АОС, Asus, BENQ, Dell, HPE, Iiyama, LG, MSI, NEC, Samsung, Sony, Viewsonic, а также принтеры и МФУ (коды 8443 31, 8443 32) товарных знаков Xerox и HP.

В министерстве отметили, что сейчас в реестр российской промышленной продукции, размещенный в государственной информационной системе "Промышленность" , включены серверы и СХД российского происхождения под брендами Yadro, "Аквариус", "Гравитон", Delta Computers, DEPO Computers, ICL, iRU, Fplus, Kraftway, Рикор, RDW Computers, мониторы DEPO Computers, Kraftway, RDW Computers, Fplus, ICL, "Бештау", принтеры и МФУ "Катюша".

Как напомнили в Минпромторге, механизм параллельного импорта не распространяется на правообладателей из дружественных стран, а также на правообладателей из недружественных стран, продолжающих осуществление деятельности на территории РФ. "В этой связи ввоз такой продукции на территорию Российской Федерации не ограничен", - подчеркнули в министерстве.

Минпромторг РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские космонавты впервые в 2026 году вышли в открытый космос

Минздрав хочет разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту

 Минздрав хочет разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту

В российских гостиницах размещение летом подорожало в среднем на 3,5%

Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта

 Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта

В РСТ заявили об охлаждении спроса на летний отдых в России

Шойгу не исключил появления ядерного оружия в Австралии из-за ее участия в AUKUS

 Шойгу не исключил появления ядерного оружия в Австралии из-за ее участия в AUKUS

Проект закона об ответственности за незаконный майнинг принят Думой в I чтении

Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

 Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

Власти сообщили о повреждении 30 домов в результате ночной атаки на Севастополь

РФ приостановит соглашение с Ереваном по газу в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2351 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9611 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов