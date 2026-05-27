Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта

Также из перечня убрали серверное оборудование и системы хранения данных

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ разъяснил, какие категории электроники исключены из параллельного импорта с 27 мая.

Согласно материалам министерства, изменения, вносимые в перечень приказом Минпромторга от 26 сентября 2025 г. N4769 и вступающие в силу со среды, затрагивают отдельные бренды серверного оборудования, систем хранения данных (СХД), мониторов, принтеров и многофункциональных устройств (МФУ).

Так, к параллельному импорту не будет допущено серверное оборудование (код ТН ВЭД ЕАЭС 8471 49 000 0) и СХД (код 8471 70) товарных знаков Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, AToS, Cisco, Compal, Fujitsu, HP, Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion.

Из перечня исключены мониторы (код 8528 52) товарных знаков Acer, АОС, Asus, BENQ, Dell, HPE, Iiyama, LG, MSI, NEC, Samsung, Sony, Viewsonic, а также принтеры и МФУ (коды 8443 31, 8443 32) товарных знаков Xerox и HP.

В министерстве отметили, что сейчас в реестр российской промышленной продукции, размещенный в государственной информационной системе "Промышленность" , включены серверы и СХД российского происхождения под брендами Yadro, "Аквариус", "Гравитон", Delta Computers, DEPO Computers, ICL, iRU, Fplus, Kraftway, Рикор, RDW Computers, мониторы DEPO Computers, Kraftway, RDW Computers, Fplus, ICL, "Бештау", принтеры и МФУ "Катюша".

Как напомнили в Минпромторге, механизм параллельного импорта не распространяется на правообладателей из дружественных стран, а также на правообладателей из недружественных стран, продолжающих осуществление деятельности на территории РФ. "В этой связи ввоз такой продукции на территорию Российской Федерации не ограничен", - подчеркнули в министерстве.