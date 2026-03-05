Поиск

Восстановлено движение на ж/д в Воронежской области после повреждения инфраструктуры

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Движение на перегоне Зайцевка - Сергеевка в Воронежской области полностью восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД").

"Сегодня, 5 марта, в 10:23 мск железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Зайцевка - Сергеевка в Воронежской области и открыли движение по второму пути. В настоящее время все поезда на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что РЖД принимают необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего ввода их в график.

Как сообщалось, накануне вечером на перегоне Зайцевка - Сергеевка в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети. Было приостановлено движение 14 поездов. В 03:17 по Москве четверга движение поездов было открыто по одному пути.

РЖД ЮВЖД Воронежская область
