Курганец задержан по делу о финансировании терроризма

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Житель Притобольного муниципального округа Курганской области стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, с 2023 года мужчина, будучи активным приверженцем террористической организации, переводил со своей банковской карты деньги на счета сообщества, деятельность которого запрещена в РФ.

Его задержали 4 марта. Мужчине инкриминируют ч.1.1 ст.205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

Дело возбуждено по материалам УМВД и УФСБ по Курганской области.