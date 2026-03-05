Курганец задержан по делу о финансировании терроризма
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Житель Притобольного муниципального округа Курганской области стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма, сообщает СУ СКР по региону.
По версии следствия, с 2023 года мужчина, будучи активным приверженцем террористической организации, переводил со своей банковской карты деньги на счета сообщества, деятельность которого запрещена в РФ.
Его задержали 4 марта. Мужчине инкриминируют ч.1.1 ст.205.1 УК РФ (финансирование терроризма).
Дело возбуждено по материалам УМВД и УФСБ по Курганской области.