КС запретил налоговикам вызывать проверяемого свидетелем по его собственному делу

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд России запретил налоговым органам вызывать проверяемого налогоплательщика на допрос как свидетеля по его собственному делу. Такое постановление опубликовано на сайте КС.

Оно вынесено по итогам проверки статей 90 и 128 Налогового кодекса по жалобе Максима Немерова.

В отношении Немерова провели выездную налоговую проверку. В марте 2024 года налоговый орган направил ему повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля. Немеров для дачи показаний не явился, за что был привлечен к налоговой ответственности.

В судах он безрезультатно оспаривал это решение, указывая, что налогоплательщик и свидетель - это лица с разными правовыми статусами, и, раз он сам выступает объектом проверки, он не может быть и свидетелем.

Однако суды исходили из того, что ограничений для вызова на допрос в качестве свидетеля проверяемого налогоплательщика нет, и он как лицо, которому могут быть известны существенные обстоятельства, соответствует определению свидетеля и правомерно привлечен к ответственности.

Конституционный суд счел, что оспариваемые нормы не противоречат Основному закону, так как не предполагают признания проверяемого налогоплательщика свидетелем в отношении обстоятельств его собственной деятельности и применения к нему мер ответственности в случае неявки.

"Придание названным законоположениям иного смысла вступало бы в противоречие с принципами конституционной законности и недопустимости принуждения свидетельствовать против себя самого и своих близких", - говорится в постановлении.

Суд указал на недопустимость подвергать сомнению нормы, которые возлагают на налогоплательщиков обязанность сообщать налоговым органам информацию и представлять документы, запрошенные с соблюдением всех требований, для определения их налоговых обязательств. При этом понуждение налогоплательщика явиться для дачи пояснений на основании законного уведомления не мешает ему реализовать право не свидетельствовать против себя. Следовательно, привлечение налогоплательщика к ответственности, когда неявка в налоговый орган не обусловлена уважительными причинами, не противоречит Конституции.

Вместе с тем, указал КС, для понуждения проверяемых налоговые органы используют санкцию за неявку свидетеля по делу о налоговом правонарушении на допрос без уважительных причин. Таким образом налогоплательщик признается свидетелем применительно к обстоятельствам своей собственной деятельности, а подобный подход, во-первых, обессмысливает отдельное закрепление прав налоговиков вызывать налогоплательщиков для дачи пояснений и вызывать свидетелей для допроса, а, во-вторых, искажает различия в процессуальном положении этих лиц и само существо свидетельских показаний как отдельного вида доказательств.

КС полагает, что практика вызова проверяемого налогоплательщика на допрос в качестве свидетеля порождена отсутствием в Налоговом кодексе санкций для налогоплательщика за неявку без уважительных причин для дачи пояснений по предмету проводимой в его отношении выездной проверки.

В итоге налоговые органы не имеют механизмов реагирования на такое поведение и прибегают к ненадлежащим правовым средствам, как и произошло в деле заявителя. Однако это не согласуется с принципами верховенства закона и связанности налоговых органов законом, отметил КС.

Теперь законодатель вправе установить отдельную налоговую ответственность проверяемого налогоплательщика в случае его неявки без уважительных причин по законному уведомлению налогового органа для дачи пояснений по предмету выездной налоговой проверки.

Дело заявителя подлежит пересмотру.