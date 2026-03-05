Поиск

В МАГАТЭ сообщили о восстановлении линии "Ферросплавная" и ее подключении к ЗАЭС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили линию "Ферросплавная" и подключили ее к Запорожской АЭС, сообщили в четверг в МАГАТЭ.

"Линия "Ферросплавная" восстановлена и подключена к ЗАЭС после ремонтных работ, проведенных во время действия режима локального прекращения огня", - говорится в сообщении агентства, размещенном в соцсети Х.

Согласно сообщению, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что это позволяет "усилить ядерную безопасность" объекта.

27 февраля глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что локальный режим тишины был введен в районе ЗАЭС для проведения ремонтно-восстановительных работ Запорожской ТЭС и линии "Ферросплавная". Он отметил, что договоренность о режиме прекращения огня была достигнута с участием Гросси при поддержке Минобороны РФ, Росгвардии и МИД России.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

