Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в четверг вечером, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. Причины приостановки не называются.