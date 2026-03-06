Над российскими регионами ночью сбили 83 украинских БПЛА

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что российские военные перехватили и уничтожили в ночь на пятницу 83 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ.

По информации ведомства, больше всего - 56 БПЛА - нейтрализовано над Крымом. Также по семь беспилотников ликвидировано над Воронежской областью и Азовским морем, пять - над Черным морем, четыре - над Курской областью, два - над Краснодарским краем и по одному - над Астраханской и Белгородской областями.

Ранее в ночь на пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что девять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате падения дрона ВСУ рядом с пятиэтажным домом.