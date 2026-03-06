Поиск

Над российскими регионами ночью сбили 83 украинских БПЛА

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что российские военные перехватили и уничтожили в ночь на пятницу 83 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ.

По информации ведомства, больше всего - 56 БПЛА - нейтрализовано над Крымом. Также по семь беспилотников ликвидировано над Воронежской областью и Азовским морем, пять - над Черным морем, четыре - над Курской областью, два - над Краснодарским краем и по одному - над Астраханской и Белгородской областями.

Ранее в ночь на пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что девять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате падения дрона ВСУ рядом с пятиэтажным домом.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 марта 2026 года Военная операция на Украине
Азовское море Черное море Воронежская область Курская область Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при атаке БПЛА на Севастополь

Хегсет заявил, что операция США против Ирана решительно продвигается

 Хегсет заявил, что операция США против Ирана решительно продвигается

Дом горного начальника XVIII века загорелся в Петрозаводске

 Дом горного начальника XVIII века загорелся в Петрозаводске

Бывший первый замглавы Минобороны РФ Цаликов отправлен под домашний арест

Что произошло за день: четверг, 5 марта

Путин заявил об опасности неподконтрольных РФ систем связи для военных в зоне СВО

 Путин заявил об опасности неподконтрольных РФ систем связи для военных в зоне СВО

Орбан заявил, что прорвет нефтяную блокаду Украины силой

 Орбан заявил, что прорвет нефтяную блокаду Украины силой

Задержан бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов

 Задержан бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов

РФ и Украина в пятницу планируют провести обмен пленными по формуле 300 на 300

Замкомандующего ЛенВО Муминджанов получил 10 лет колонии за взяточничество
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 444 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8580 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 138 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });