Правительство поддержало законопроект об уведомлениях граждан о кредитах через "Госуслуги"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект № 1068268-8, обязывающий квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ) уведомлять заемщиков через портал госуслуг о подписании кредитного договора, однако потребовало уточнить, какие именно сведения о договоре должны быть в уведомлении.

Законопроект в парламент в ноябре 2025 года внесла группа депутатов и сенаторов, в том числе председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев.

Предполагается, что с 31 декабря 2026 года банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны передавать в квалифицированные БКИ сведения о подписании заемщиком индивидуальных условий договора. БКИ, в свою очередь, должно будет направить эти данные гражданину через "Госуслуги" при наличии подтвержденной учетной записи. В пояснительной записке отмечается, что меры направлены на предотвращение мошенничества. Квалифицированные бюро кредитных историй должны наладить работу своих информационных систем с порталом госуслуг и системой межведомственного электронного взаимодействия, чтобы обеспечивать автоматическое направление уведомлений в личный кабинет гражданина.

Правительство в своем отзыве отмечает, что законопроект не содержит положений о составе сведений, направляемых заемщику: в нем не указаны наименование кредитора, сумма кредита или лимит кредитования, процентная ставка и срок возврата. "Законопроект требует конкретизации состава направляемых заемщику сведений", - говорится в отзыве.

Правительство также обращает внимание, что в законопроекте отсутствует положение об информировании заемщика о праве отказаться от потребительского кредита в течение "периода охлаждения" и считает целесообразным дополнить закон о кредитных историях соответствующей нормой.

По мнению правительства, документ требует доработки в части сроков вступления в силу, поскольку он содержит обязательные требования, т.е. должен вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования.

"Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в отзыве.