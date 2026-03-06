Песков оценил ситуацию для Киева как "нервозность, граничащую с истерикой"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Украина на фоне продвижения российских военных на фронте чувствует себя некомфортно, президент страны Владимир Зеленский должен взять на себя ответственность за то, чтобы переговоры с Россией увенчались успехом. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Киевский режим чувствует себя некомфортно, мы продвигаемся вперед, и динамика хорошо понятна, хорошо известна всем специалистам", - сказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

"На переговорном треке уже давно наступил момент, как сказал Путин, когда в Киеве кто-то должен взять на себя ответственность, по идее, это должен быть Зеленский, и сделать всё, чтобы переговоры увенчались успехами", - продолжил представитель Кремля.

По словам Пескова, в Киеве прекрасно знают, что для этого нужно сделать.

"До тех пор, пока они это не делают, ситуация для них ухудшается изо дня в день, и поэтому такая нервозность, граничащая с истерикой. Думаю, ситуация будет деградировать дальше", - добавил он.