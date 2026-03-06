"Москвич" начал продажи кроссоверов линейки "М"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Столичный автозавод "Москвич" объявил о начале продаж двух моделей кроссоверов линейки "М", крупноузловая сборка которых стартовала на предприятии в конце прошлого года.

"Москвич М70" предлагается в двух вариантах исполнения - оснащается двигателями объемом 1,5 л и 2 л в сочетании с роботизированной коробкой с двумя сцеплениями мокрого типа или "классической" девятиступенчатой автоматической трансмиссией.

Флагманский "Москвич М90" представлен в единственной версии, которая комплектуется двигателем объемом 2 л в сочетании с автоматической коробкой передач.

Обе модели доступны в 60 официальных дилерских центрах "Москвича" в России. Бренд планирует увеличивать число центров, в которых будет продаваться новая линейка.

Гарантия на автомобили линейки "М" составляет 3 года или 100 тысяч км пробега. Дополнительно предлагается постгарантийная техподдержка, которая представляет собой ремонт или замену определённых вышедших из строя деталей, узлов и агрегатов в течение 2 лет с даты окончания гарантии или до достижения пробега 150 тыс. км.

Модели линейки "М", как сообщалось, представляют собой лицензионные копии кроссоверов MG HS ("Москвич М70") и MG RX9/QS ("Москвич М90") китайского автоконцерна SAIC, ставшего новым технологическим партнером "Москвича". Эта линейка дополнила существующую, которая базируется на технологиях китайского JAC и включает кроссоверы "Москвич 3" в различных версиях, электромобиль "Москвич 3е", седан "Москвич 6" и семиместный кроссовер "Москвич 8".