Военные заявили о поражении за неделю ракет "Нептун", "Фламинго" и более 2 тыс. дронов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО за неделю сбили 2154 беспилотника, две управляемые ракеты "Нептун" и крылатую ракету "Фламинго", сообщает министерство обороны РФ в пятницу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 62 управляемые авиационные бомбы, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун", крылатая ракета большой дальности "Фламинго" и 2154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ", - говорится в сообщении министерства.