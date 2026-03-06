Поиск

S7 планирует 7-12 марта выполнить 12 вывозных рейсов из ОАЭ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 с 7 по 12 марта планирует выполнить 12 рейсов из ОАЭ для перевозки пассажиров по ранее приобретенным билетам.

Шесть рейсов, по одному в день, запланированы из Дубая (аэропорт Аль-Мактум) в Москву, сообщила компания. Еще четыре, 9-12 марта, будут выполнены из международного аэропорта Дубая в Новосибирск (с технической посадкой в Самарканде для дозаправки). Также 7 и 8 марта S7 выполнит два рейса Фуджейра - Новосибирск с технической посадкой в Анталье.

"Возможна корректировка графика движения по факту получения разрешений и слотов", - предупредил перевозчик.

"Аэрофлот" ранее сообщил, что планирует выполнить последние вывозные рейсы из ОАЭ 11 марта. Все полеты между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта будут отменены, их возобновление "будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе", уточняли в компании.

Вывоз всех авиапассажиров, застрявших в ОАЭ и Омане из-за обострения военного конфликта в регионе, планируется раньше, чем ожидалось - до конца текущей недели, заявил российский Минтранс.

Хроника 28 февраля – 06 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
S7 ОАЭ Минтранс Аль-Мактум
