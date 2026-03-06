Поиск

Etihad Rail досрочно запустила пассажирские перевозки из Саудовской Аравии в ОАЭ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Национальный железнодорожный оператор ОАЭ, компания Etihad Rail, досрочно приступил к выполнению экстренных пассажирских перевозок.

Несмотря на то, что официальный запуск регулярного пассажирского сообщения планировался позднее, оператор Etihad Rail совместно с Центром управления чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами Абу-Даби (ADCMC) досрочно организовал специальные рейсы для возвращения граждан и резидентов ОАЭ, застрявших на границе с Саудовской Аравией.

"Использование пассажирских сервисов до официального запуска сети демонстрирует высокую степень гибкости, основанную на эффективном перераспределении имеющихся ресурсов для решения приоритетных задач общества без ущерба для долгосрочных операционных планов и логистической безопасности ОАЭ.", - заявил Матар Саид Аль-Нуайми, генеральный директор ADCMC.

Представители Etihad Rail подтвердили, что дополнительные рейсы будут назначаться "по мере необходимости", пока авиасообщение не вернется к регулярному графику, пишет GulfNews.

