Приостановил работу аэропорт Ульяновска

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Временно не принимает и не отправляет самолеты аэропорт Ульяновска (Баратаевка), сообщили в Росавиации.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в телеграм-канале агентства.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Ранее сообщалось о приостановке работы аэропортов Пензы, Калуги, Саратова и Волгограда. В Самарской области введен план "Ковер".