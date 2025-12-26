Поиск

"Решетнев" и ФГУП "Космическая связь" заключили контракты на 65,95 млрд руб. на создание спутников

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - АО "Решетнев" и ФГУП "Космическая связь" заключили контракты на создание четырех телекоммуникационных космических аппаратов, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

"Все спутники должны быть произведены до конца 2029 года. Общая стоимость контракта - 65,95 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, вывод на орбиту спутников будет осуществлен ракетами-носителями "Протон" с разгонными блоками "Бриз-М", что предусмотрено федеральным проектом "Спутниковая связь и наблюдение за Землёй" национального проекта "Космос".

"Подписание этих соглашений - первый этап очень важной работы, к которой наше предприятие АО "Решетнёв" уже приступило. Благодаря ей, десятки миллионов людей в стране обеспечены спутниковым телевидением и интернетом, кроме того, наши аппараты обеспечивают связью авиатранспорт и морские суда, выполняют другие задачи в сфере телекоммуникаций", - сказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, слова которого приведены в сообщении.

По его словам, все спутники рассчитаны на 15 лет работы на орбите.

В госкорпорации сообщили, что в рамках контракта будут созданы аппараты: "Экспресс-АМУ6", "Экспресс-40", "Экспресс-АМУ51" и "Экспресс-АМУ52".

"Это рекордный заказ на четыре космических аппарата связи и вещания сразу. На очереди - еще три конкурса на три аппарата, а один спутник пару лет как находится в производстве. Таким образом, речь идет о создании в ближайшие пять лет целой связной космической флотилии из восьми спутников", - сообщил гендиректор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин, которого цитирует пресс-служба госкорпорации.

