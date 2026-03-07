Один человек погиб в Херсонской области из-за атак украинских дронов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще четверо получили ранения в Херсонской области в результате украинских обстрелов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в субботу в своем канале в Max.

Он уточнил, что мужчина 1967 года рождения погиб в Горностаевке в результате атаки дрона ВСУ по легковой машине. Кроме того, БПЛА ВСУ атаковали два автомобиля в Днепрянах, пострадали четверо мужчин, все госпитализированы.

Накануне Сальдо сообщил, что в Алешкинском округе на трассе Тарасовка - Виноградово найдены погибшими двое мужчин. Как заявил губернатор, по предварительным данным, они погибли из-за атаки дрона.

Также в минувшую пятницу глава региона написал в своем канале в Max, что ВСУ сбросили боеприпасы с БПЛА у магазина в Алешках, в результате два человека погибли.