Мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Мирный житель ранен при атаке украинского дрона по социальному объекту в селе Мешковое Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в субботу.

"Мужчина самостоятельно обратился в Большетроицкую районную больницу. У него диагностировали баротравму, после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В результате детонации дрона загорелось одно из помещений. Возгорание ликвидировано, добавил Гладков.

Ранее в субботу губернатор рассказал, что два человека пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на объект транспортной инфраструктуры в поселке Пролетарский Ракитянского округа.

Также Гладков сообщил об уничтожении 47 украинских дронов над регионом за минувшие сутки подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".