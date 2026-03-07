Минобороны сообщило о нейтрализации 37 дронов ВСУ над российскими регионами

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российскими военными в субботу с 10:00 до 17:00 мск сбито 37 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 20 дронов перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области, 12 - над Курской, пять - над Брянской.

Ранее Минобороны сообщало, что военные перехватили и уничтожили в ночь на субботу 124 украинских беспилотника над территорией России, три из них - над Московским регионом.