В Запорожской области погибли люди при атаке беспилотника на многоэтажку

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники самолетного типа ударили по многоквартирному дому в городе Васильевке Запорожской области, есть погибшие и раненые, сообщил в ночь на воскресенье губернатор региона Евгений Балицкий.

"По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек. Есть погибшие. Данные уточняются", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Он добавил, что идет тушение возгорания, разбор завалов.