Один человек погиб от удара дронов ВСУ в запорожской Васильевке

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Один человек погиб, восемь пострадали в Васильевке (Запорожская область) в результате ударов украинских беспилотников, привел уточненные данные губернатор региона Евгений Балицкий в воскресенье.

"В результате атаки БПЛА противника прошлой ночью на город Васильевку пострадали восемь человек. Есть один погибший - женщина 1960 года рождения скончалась на месте от полученных травм", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, несколько многоквартирных домов в Васильевке получили повреждения.

Ночью губернатор сообщал об ударе ВСУ по многоэтажке в Васильевке БПЛА самолетного типа.