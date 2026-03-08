Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 марта

США признают новое правительство Венесуэлы, Трамп создает коалицию по борьбе с картелями, снежный циклон на Сахалине

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп создал военную коалицию по борьбе с наркоторговлей в Латинской Америке. Он объявил об этом на встрече с лидерами ряда латиноамериканских стран.

- США признали новое правительство Венесуэлы. Временный президент Делси Родригес, в свою очередь, выразила готовность налаживать отношения с Вашингтоном.

- В американской разведке усомнились в вероятности смены власти в Иране. Как утверждает Washington Post, такой доклад был подготовлен еще 28 февраля, за несколько дней до начала операции "Эпическая ярость".

- Израильские ВВС уничтожили 16 самолетов КСИР в аэропорту Тегерана. Всего Израиль нанес более 3 тыс. ударов по Ирану с начала военной операции.

- Трамп допустил отправку войск на территорию Ирана только при крайней необходимости. Кроме того, он исключил возможность участия в боевых действиях курдов.

- Юг Сахалина оказался во власти снежного циклона. Задерживаются авиарейсы.