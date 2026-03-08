Домашний скот изымают в Новосибирской области из-за бешенства и пастереллеза

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В нескольких районах Новосибирской области в личных подсобных хозяйствах из-за опасности распространения бешенства и пастереллеза производится изъятие домашнего скота, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"На основании ветеринарного законодательства РФ проводится изъятие заболевших животных и их уничтожение. При этом, конечно же, гражданам предусмотрена компенсация", - сказал собеседник агентства, отметив, что для жителей подготовлена специальная памятка с перечнем документов, которые необходимо предоставить для получения такой компенсации.

В пресс-службе регионального министерства уточнили, что с начала года на территории Новосибирской области выявлено 42 очага бешенства, а кроме этого случаи заболевания домашнего скота пастереллезом.

Для их локализации в пяти районах, где зарегистрировано наибольшее количество очагов, введен карантин - Баганском, Купинском, Черепановском, Ордынском и Карасукском. Очаги пастереллеза также локализованы.

Рост случаев заболеваемости домашнего скота в министерстве со ссылкой на региональное управление ветеринарии объяснили избыточным количеством снега, выпавшего этой зимой, которое спровоцировало бескормицу среди диких животных - разносчиков заболеваний. Из-за невозможности прокормиться животные выходят к поселениям и заражают не прошедший вакцинацию домашний скот.

Опасности для человека локализованные очаги не представляют.

Очаг пастереллеза также был выявлен на территории животноводческой фермы в Омском районе Омской области, в связи с этим региональным главным управлением ветеринарии на территории района введен карантин. В регионе также выявлено несколько очагов бешенства.