В Новосибирской области на фоне изъятия скота полиция следит за порядком

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирской области полицейские выясняют обстоятельства нарушений общественного порядка в муниципалитетах, где установлен карантин из-за заболеваний домашних животных, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В связи с введенными на территории нескольких муниципальных образований Новосибирской области правительством региона ограничительными мероприятиями из-за обнаруженной инфекции крупного рогатого скота сотрудниками полиции в рамках возложенных на органы внутренних дел полномочий осуществляются необходимые мероприятия, направленные на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан. По выявленным в настоящий момент случаям нарушений общественного порядка будет проведена проверка", - сообщили в пресс-службе.

Ранее очевидцы в соцсетях сообщали о задержаниях в селах Новопичугово и Козиха в Ордынском районе Новосибирской области, где местные жители выступили против изъятия домашнего скота, возможно, контактировавшего с больными животными.

В нескольких районах Новосибирской области в личных подсобных хозяйствах из-за опасности распространения бешенства и пастереллеза изымают скот. Как сообщал Минсельхоз региона, владельцам предусмотрена компенсация.

Меры поддержки владельцев скота

"Изъятие животных проводится при ликвидации очагов особо опасных болезней животных в целях предотвращения распространения возбудителей заразных болезней животных и защиты населения от болезней, общих для человека и животных. Решение об изъятии животных принимается правительством Новосибирской области", - разъяснило правительство региона со ссылкой на областное Управление ветеринарии.

На основании акта об изъятии животного, который вручается собственнику, тот подает заявление о возмещении ущерба.

"В настоящее время в управление ветеринарии Новосибирской области поступают документы от владельцев изъятых животных на возмещение ущерба, которые оперативно рассматриваются", - говорится в сообщении.

Ущерб обещают возместить в размере стоимости изъятых и уничтоженных животных, определенной на день, предшествующий дню принятия решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина).

В дальнейшем правительство Новосибирской области принимает решение о выделении средств из регионального бюджета.

Также областное правительство уже готовит комплексные меры поддержки владельцам изъятого скота.

"В связи сложившейся эпизоотической ситуацией правительством Новосибирской области разрабатываются дополнительные комплексные меры поддержки собственников личных подсобных хозяйств", - заявил зампред правительства - министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

Так, помимо компенсационных выплат собственникам, у которых были изъяты животные и (или) продукты животного происхождения, Минтруда области скоро определит дополнительные соцвыплаты для компенсации частичной потери доходов владельцев изъятых животных.

Минсельхоз, в свою очередь, разработает меры господдержки на приобретение молодняка КРС для личных подсобных хозяйств, лишившихся животных.

С начала 2026 года на территории Новосибирской области выявлено 42 очага бешенства, а также случаи заболевания домашнего скота пастереллезом. Для их локализации в пяти районах, где зарегистрировано наибольшее количество очагов, введен карантин: Баганском, Купинском, Черепановском, Ордынском и Карасукском. Очаги пастереллеза также локализованы.

В Минсельхозе со ссылкой на региональное управление ветеринарии рост случаев заболеваемости домашнего скота объяснили избыточным количеством снега, выпавшего этой зимой, которое спровоцировало бескормицу среди диких животных - разносчиков заболеваний. Из-за невозможности прокормиться животные выходят к поселениям и заражают не прошедший вакцинацию домашний скот.

По информации Россельхознадзора, ситуация с распространением пастереллеза в Новосибирской области, носит в основном региональный характер и в настоящее время стабилизируется, служба оказывает управлению ветеринарии Новосибирской области методическое сопровождение по вопросу предотвращения распространения и ликвидации пастереллеза. В регионе проводится профилактическая вакцинация восприимчивых животных, а также мероприятия по пресечению незаконной перевозки животных, которые могут быть носителями возбудителя.

Областное управление СКР проводит доследственную проверку в отношении чиновников регионального Минсельхоза на предмет халатности из-за вспышки пастереллеза.