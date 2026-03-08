Супружеская пара погибла из-за атаки дрона ВСУ на машину в Запорожской области

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Супружеская пара погибла в Запорожской области вследствие атаки украинского дрона на гражданский автомобиль, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в воскресенье.

"В результате прямого попадания снаряда погибла супружеская пара, находившаяся в машине. В момент атаки в автомобиле также были их малолетние дети", - написал он в своем канале в Max.

Балицкий уточнил, что пострадал шестилетний ребенок, за его жизнь борются врачи. В машине также был двухлетний мальчик, он не пострадал - его доставили в отделение полиции, решается вопрос о передаче его родственникам.

Губернатор добавил, что дрон ВСУ атаковал машину в городе Пологи.

Ранее в воскресенье Балицкий сообщил, что один человек погиб, восемь пострадали в Васильевке в результате ударов украинских беспилотников прошлой ночью.