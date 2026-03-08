Временные ограничения введены в аэропорту Краснодара

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация в мессенджере Max в воскресенье.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорт Краснодара приостанавливал работу накануне вечером. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту утром в воскресенье.

Также в настоящее время аэропорт Калуги временно не принимает и не выпускает рейсы.