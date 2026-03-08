Путин подписал закон об отказе в выдаче иностранцев, служивших в ВС РФ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отказе в выдаче иностранному государству иностранцев, служивших в Вооруженных силах РФ, участников СВО.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора в случаях, когда такие запросы касаются иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, иных воинских формированиях страны либо проходившего военную службу по контракту в ВС РФ, иных воинских формированиях и участвовавшего в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ или воинских формирований.

Изменения внесены в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ.