Президент подписал закон об обязательной геномной регистрации военных и полицейских

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательной государственной геномной регистрации для отдельных категорий лиц, в том числе военных и полицейских.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, закон устанавливает обязательную государственную геномную регистрацию для отдельных категорий лиц, проходящих военную службу, пребывающих в добровольческих формированиях, проходящих службу в Войсках национальной гвардии РФ (ВНГ) и имеющих специальные звания полиции, в органах внутренних дел (ОВД) РФ, а также для отдельных категорий федеральных государственных гражданских служащих и работников органов, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооружённых сил (ВС) РФ и ВНГ.

Геномная регистрация указанных лиц будет проводиться органами, объединениями, соединениями, воинскими частями и организациями ВС РФ, ВНГ, ОВД совместно с их подразделениями, к компетенции которых относится указанный вид деятельности.

Информация, полученная при проведении государственной геномной регистрации лиц, на которых распространяются положения закона, будет храниться до достижения ими возраста 100 лет, а в случае гибели (смерти) - до установления личности, в том числе при необходимости с использованием геномной информации. При этом в случае увольнения указанных лиц со службы, исключения из добровольческих формирований геномная информация может быть уничтожена по их заявлению.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.