Поиск

Президент подписал закон об обязательной геномной регистрации военных и полицейских

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательной государственной геномной регистрации для отдельных категорий лиц, в том числе военных и полицейских.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, закон устанавливает обязательную государственную геномную регистрацию для отдельных категорий лиц, проходящих военную службу, пребывающих в добровольческих формированиях, проходящих службу в Войсках национальной гвардии РФ (ВНГ) и имеющих специальные звания полиции, в органах внутренних дел (ОВД) РФ, а также для отдельных категорий федеральных государственных гражданских служащих и работников органов, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооружённых сил (ВС) РФ и ВНГ.

Геномная регистрация указанных лиц будет проводиться органами, объединениями, соединениями, воинскими частями и организациями ВС РФ, ВНГ, ОВД совместно с их подразделениями, к компетенции которых относится указанный вид деятельности.

Информация, полученная при проведении государственной геномной регистрации лиц, на которых распространяются положения закона, будет храниться до достижения ими возраста 100 лет, а в случае гибели (смерти) - до установления личности, в том числе при необходимости с использованием геномной информации. При этом в случае увольнения указанных лиц со службы, исключения из добровольческих формирований геномная информация может быть уничтожена по их заявлению.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.

Владимир Путин ВС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ заявило об уничтожении с 14:00 170 украинских дронов

Путин подписал закон об увеличении до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ

 Путин подписал закон об увеличении до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ

Qatar Airways планирует вывозной рейс из Катара в Москву на 9 марта

Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам с США, так как это в интересах РФ

Глава ГРУ заявил, что РФ в жесткой форме поставила перед Киевом вопрос о покушении на Алексеева

Путин считает, что в отношениях ЕС и Украины "хвост виляет собакой"

 Путин считает, что в отношениях ЕС и Украины "хвост виляет собакой"

Юг Сахалина оказался во власти снежного циклона

 Юг Сахалина оказался во власти снежного циклона

Что произошло за день: суббота, 7 марта

Около 3,6 тыс. российских туристов застряли на Шри-Ланке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 514 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8599 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });