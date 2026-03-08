Осколки БПЛА повредили автобус в Сочи, никто не пострадал

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Фрагменты сбитых беспилотников обнаружены в ряде районов Сочи после отражения воздушной атаки, осколками поврежден рейсовый автобус, никто не пострадал, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

"Сегодня в ходе отражения второй атаки беспилотных летательных аппаратов силами наших военных все угрожавшие городу цели были уничтожены. Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. Вместе с тем в ряде районов Сочи обнаружены фрагменты сбитых дронов. В Адлерском районе осколками повреждено остекление рейсового автобуса, следовавшего по маршруту. В момент инцидента в салоне находились 5 пассажиров, никто из них не пострадал", - написал Прошунин в своем телеграм-канале.

Кроме того, выявлено повреждение контактной линии на железнодорожных путях в районе станции Лоо, последствия ликвидированы. Принимаются меры для предотвращения задержек поездов.