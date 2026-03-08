Поиск

Четыре человека, включая ребенка, погибли в результате боевых действий в ДНР в воскресенье

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Жертвами боевых действий в ДНР в воскресенье стали 4 человека, 12 пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Четыре человека погибли, в том числе ребенок, еще двенадцать мирных жителей Республики, включая подростка, пострадали к этому часу из-за киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Глава региона добавил, что в результате обстрелов также "повреждены 26 жилых домостроений, восемь объектов гражданской инфраструктуры (шесть образовательных учреждений, два медицинских учреждения), а также спецтехника (экскаватор), грузовой и легковые автомобили в Киевском районе Донецка, Горловке, Горняке и Волновахе".

ДНР боевые действия погибшие пострадавшие
