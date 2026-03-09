Аэропорты в Геленджике, Краснодаре и Сочи возобновили работу, в Пскове - приостановил

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропортах Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Сочи, приостановил работу аэропорт Пензы, сообщили в Росавиации в понедельник.

"Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский), Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Позднее в агентстве заявили, что псковский аэропорт временно не обслуживает рейсы.