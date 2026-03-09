Минобороны РФ сообщило об уничтожении РСЗО MRLS ВСУ в Харьковской области

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Ударом ракетным комплексом "Искандер" уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) MRLS ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"С применением двух управляемых ракет нанесен удар по месту укрытия пусковой установки реактивной системы залпового огня МЛРС в районе н.п. Молодовая в Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате удара уничтожены: пусковая установка РСЗО, обеспечивающая ее автомобильная техника и до десяти военнослужащих ВСУ.

Российское Минобороны распространило кадры ударов.