Участок федеральной трассы закрыт в Петропавловске-Камчатском из-за лавинной опасности

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Участок федеральной трассы А-401 закрыли в Петропавловске-Камчатском до 11 марта из-за угрозы схода лавин, сообщает пресс-служба Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России (ФКУ ДСД, подведомственная структура Росавтодора).

"В целях обеспечения безопасности временно закрыт проезд для всех видов транспорта по участку с 1-го по 5-й км федеральной автомобильной дороги А-401 от Петропавловска-Камчатского до аэропорта. В связи с существующей опасностью повторного схода снежных масс на федеральную трассу. Ограничения движения продлятся до 8:00 по местному времени 11 марта", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что 9 марта на этой трассе по улице Высотная сошли две лавины, никто не пострадал. Движение автомобилей осуществляется по альтернативному маршруту через улицу Ленинскую.

Дорожные службы осуществляют постоянный мониторинг участка, где сошли лавины. Спецтехника на этом участке убрала около 900 кубометров снега.

Камчатка с 8 марта находится под влиянием очередного циклона, который принес в регион снегопады с дождем. В краевом центре на дорогах гололедица, ливневки не справляются с талыми водами и осадками. В Петропавловске-Камчатском и в городе Елизово отменены занятия в школах для младшеклассников, для остальных учащихся действует режим свободного посещения.

ГУ МЧС региона во вторник предупреждает местных жителей о высокой опасности схода снега с крыш домов, рекомендуя быть бдительными выходя из подъезда и проходя возле зданий.

Как сообщалось, в Камчатском крае 6 марта объявили лавинную опасность: повышенная вероятность самопроизвольного схода лавин в горной местности сохраняется до 11 марта включительно.

В декабре и январе Камчатка оказалась под влиянием нескольких циклонов с мощными снегопадами, Петропавловск-Камчатский завалило сугробами. 15 января в городе под снежными завалами погибли два человека. В краевом центре ввели режим ЧС, который действует до сих пор.

Петропавловск-Камчатский
