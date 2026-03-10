Поиск

Движение грузовиков ограничили по путепроводу через Транссиб в Приамурье

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения по массе автомобилей введены на путепроводе через Транссиб в городе Белогорск Амурской области из-за ветхого состояния сооружения и ремонта аварийных опор моста, сообщает во вторник региональный минтранс.

"На действующем путепроводе в Белогорске временно с 10 марта ограничат движение грузовиков массой больше 4 тонн. Эта мера необходима для подготовки путепровода, соединяющего микрорайон "Транспортный" с центральной частью города, к ремонту и успешному проведению монтажных работ", - говорится в сообщении.

Проезд по путепроводу будет открыт только для спецтранспорта, автомобилей с разрешенной массой, а также транспорта, задействованного в пассажироперевозках. Альтернативным маршрутом для грузовиков станет объездная дорога вдоль Транссиба по улицам Шевченко, Космическая и Базарная.

Для легковых автомобилей на путепроводе продолжит действовать введенное ранее ограничение максимальной скорости до 40 км в час и требование соблюдения безопасной дистанции.

Мэр города Станисла Мелюков отметил в своих социальных сетях, что состояние моста не позволяет проводить ремонтные работы без ограничения нагрузки на сооружение.

"Дело в том, что после начала работ на опоре №3, в силу технических причин с нее пришлось снять усиление, которое город делал в январе 2019 года. Соответственно, сейчас плиты опираются на то, из-за чего путепровод находится в предаварийном состоянии", - пояснил глава города.

В мэрии уточнили, что ремонт опор продлится до декабря из-за плотного графика движения поездов по Транссибу и необходимости обесточивать линии во время работ на мосту.

Как сообщалось, АО "РЖД" и власти Амурской области договорились почти о двухсот многочасовых "паузах" в работе контактной сети на узловой станции Белогорска для проведения ремонтных работ на путепроводе, разделяющем город.

В декабре 2024 года был заключен контракт на 4,15 млрд рублей на строительство нового путепровода в Белогорске. Заказчик строительства объекта - ГКУ "Амурупрадор", подрядчик - ООО "БСМ-Мост", входящее в "Мостострой-11" Нацпроектстроя. Завершить работы планируется в 2027 году - на год раньше установленного контрактом срока. Строительство ведется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Путепровод через Транссиб в Белогорске является "близнецом" моста в городе Свободный, который обрушился в октябре 2018 года.

Приамурье Амурская область Транссиб
