Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки более 630 беспилотников ВСУ

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили восемь управляемых авиационных бомб и 634 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Глава Крым Сергей Аксенов ранее сообщил, что в результате удара беспилотника по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва - Симферополь, предварительно, погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. Пассажиры при этом не пострадали.

Кроме того, в результате атаки беспилотников на территории перевалочного комплекса в Новороссийске возник пожар. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что посстрадавших нет.