В "Южной" группировке сообщили о поражении дронами 56 блиндажей ВСУ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Войска беспилотных систем уничтожили 56 блиндажей и укрытий украинской армии, сообщил во вторник начальник пресс-центра "Южной" группировки Евгений Третьяков.

"Войсками беспилотных систем поражены 56 блиндажей и укрытий для живой силы противника", - сказал Третьяков.

По словам Третьякова, уничтожены 27 антенн связи и управления ВСУ, семь пунктов управления беспилотниками и терминал Starlink.

Представитель группировки "Север" Василий Межевых сообщил, что за сутки уничтожены самоходная артиллерийская установка "Богдана", гаубица М101 и орудие Д-20 ВСУ.