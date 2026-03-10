Поиск

Аэропорт Магадана закрыт из-за непогоды

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Вылет шести рейсов задерживается в аэропорту Магадана, отправления ожидают более 400 пассажиров, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура во вторник.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями аэропорт Магадан закрыт до 16:00", - говорится в сообщении.

Задержаны вылеты рейсов: Магадан - Петропавловск-Камчатский ("Аврора"), Магадан - Москва ("Россия"), Магадан - Новосибирск ("Сибирь"), Магадан - Хабаровск ("Аврора"), Магадан - Омолон ("ИрАэро"), Магадан - Кепервеем ( "ИрАэро").

Магадан
