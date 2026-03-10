Первый модуль Российской орбитальной станции планируют запустить на орбиту с наклонением 51,6 градуса

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Запуск первого модуля Российской орбитальной станции (РОС) планируется в 2028 году, его выведут на орбиту с наклонением 51,6 градуса, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в интервью журналу "Разведчик".

По его словам, с Байконура также будут запущены универсальный узловой и шлюзовой модули РОС.

Баканов сообщил о причинах выбора орбиты с наклонением 51,6 градуса несмотря на то, что ранее обсуждались варианты с наклонением 96,8 градуса. "В числе преимуществ последнего называлась возможность контроля и наблюдения за Северным морским путем (СМП). Однако создаваемая в рамках нацпроекта "Космос" спутниковая группировка для дистанционного зондирования акватории СМП и прилегающих районов Арктики способна обеспечить решение задач, которые планировалось возложить на РОС", - заявил он.

"Другой немаловажный фактор - при развертывании РОС на орбите с наклонением 51,6 градуса, которая используется основными странами - участниками космической деятельности для пилотируемых полетов, появляется больше возможностей для реализации совместных международных проектов", - сказал глава "Роскосмоса".

18 декабря 2025 года директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов заявил, что развертывание РОС планируется проводить в составе российского сегмента Международной космической станции (МКС) с последующим отделением.

В ходе заседания Совета по космосу РАН заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что сборка РОС в составе МКС позволит на начальном этапе воспользоваться инфраструктурой российского сегмента МКС, в первую очередь за счёт многоцелевого лабораторного модуля "Наука", который войдет в состав РОС, и "обеспечит, в том числе, преемственность научных экспериментов на орбите".

5 декабря 2025 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что принято решение изменить орбиту создаваемой РОС с полярной на наклонную в 51,6 градуса.

Ранее предполагалось, что РОС будет на высокоширотной орбите с наклонением 97-98 градусов, где наблюдается повышенный уровень радиации. Из-за этого планировалось сделать станцию посещаемой, а не постоянно обитаемой.

Россия занимается созданием новой национальной станции, которая придет на смену МКС. В апреле 2023 года "Роскосмос" сообщал о продлении участия РФ в проекте МКС до 2028 года.