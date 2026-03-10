РКС разрабатывают наземную инфраструктуру для управления Российской орбитальной станцией

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - ВХолдинг "Российские космические системы" (РКС) разрабатывает наземную инфраструктуру для строительства, управления и обслуживания Российской орбитальной станции (РОС), сообщили в холдинге.

"Наземный сегмент будет включать новую систему антенн и технических средств, расположенных на командно-измерительных пунктах от Калининграда до Камчатки, - говорится в сообщении. - Выведение модулей и других элементов станции обеспечат комплексы средств измерений, сбора и обработки информации РКС космодромов Байконур и Восточный, а также новый трассовый измерительный пункт на Сахалине, расположенный на "амурской" траектории ракет-носителей".

Командно-измерительные станции и техсредства нового типа планируется разместить по всей территории России.

"Модернизация также коснется существующего антенного комплекса для работы с геостационарными спутниками-ретрансляторами многофункциональной космической системы "Луч". После обновления программного обеспечения их ресурс также задействуют для управления станцией", - сказано в сообщении.

После разработки программного обеспечения специалисты компании приступят к интеграции систем в единый комплекс, затем начнется производство и размещение антенн, которое планируется осуществить до 2028 года.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что запуск первого модуля РОС планируется в 2028 году, его выведут на орбиту с наклонением 51,6 градуса.

18 декабря 2025 года директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов заявил, что развертывание РОС планируется проводить в составе российского сегмента Международной космической станции (МКС) с последующим отделением.

Россия занимается созданием новой национальной станции, которая придет на смену МКС. В апреле 2023 года "Роскосмос" сообщал о продлении участия России в проекте МКС до 2028 года.