Глава СКР запросил доклад по делу о массовой драке подростков в ТЦ в Ярославле

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - И.о. руководителя СУ СКР по Ярославской области Павел Бакухин представит в центральный аппарат ведомства доклад о ходе расследования дела о массовой драке подростков в торговом центре в Ярославле и установлении обстоятельств инцидента, сообщила пресс-служба СКР.

Представить доклад поручил глава ведомства Александр Бастрыкин.

В соцсетях сообщается о массовой драке подростков в одном из торговых центров Ярославля. На видеозаписи запечатлено, как группа несовершеннолетних нападает на сверстников. Отмечается, что у подростков при себе были предметы, используемые в качестве оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.213 УК РФ (хулиганство).