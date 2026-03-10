ВС РФ сообщили о поражении в течение суток истребителя Су-27 и 241 дрона ВСУ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток сбили украинский самолет Су-27, восемь авиабомб и 241 беспилотник.

"ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 241 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - заявили в Минобороны РФ во вторник.