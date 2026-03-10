В Кремле не стали комментировать сообщения о передаче Ирану российской развединформации

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют заявления о том, что Москва якобы передает разведывательную информацию Ирану для нанесения ударов по объектам США.

"Мы их никак не комментируем", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле реагируют на обвинения в передаче развединформации Ирану.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что лично просил российскую сторону не передавать Ирану развединформацию для нанесения ударов по объектам США.

"Могу лишь сказать, что, действительно, Стив Уиткофф находится в постоянном контакте со своими российскими собеседниками, и этот канал общения, действительно, позволяет доносить друг другу сигналы по самым чувствительным вопросам", - сказал Песков.

У него уточнили, обсуждалась ли вчера эта тема в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"О содержании разговора мы уже сказали всё, что хотели", - ответил Песков.