Поиск

В Кремле не стали комментировать сообщения о передаче Ирану российской развединформации

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют заявления о том, что Москва якобы передает разведывательную информацию Ирану для нанесения ударов по объектам США.

"Мы их никак не комментируем", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле реагируют на обвинения в передаче развединформации Ирану.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что лично просил российскую сторону не передавать Ирану развединформацию для нанесения ударов по объектам США.

"Могу лишь сказать, что, действительно, Стив Уиткофф находится в постоянном контакте со своими российскими собеседниками, и этот канал общения, действительно, позволяет доносить друг другу сигналы по самым чувствительным вопросам", - сказал Песков.

У него уточнили, обсуждалась ли вчера эта тема в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"О содержании разговора мы уже сказали всё, что хотели", - ответил Песков.

Дмитрий Песков Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кремль заявил о необходимости дополнительного анализа проблем бизнеса от ограничений интернета

 Кремль заявил о необходимости дополнительного анализа проблем бизнеса от ограничений интернета

Думе предложат разрешить экстерриториальное использование ВС РФ для защиты россиян

Путин и Трамп детально не обсуждали снятие санкций в отношении экспорта нефти РФ

 Путин и Трамп детально не обсуждали снятие санкций в отношении экспорта нефти РФ

АТОР ждет возвращения из стран Персидского залива к концу дня 90% организованных туристов

Google оштрафован в РФ на 11 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

ВС РФ отклонил жалобу Каменщика на решение передать "Домодедово" государству

Дума намерена упростить взыскание долгов с компаний и ИП по банковским услугам

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Севастополь частично обесточен из-за неисправности на воздушной линии

Что произошло за день: понедельник, 9 марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 575 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8610 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });