Один человек погиб, четверо пострадали в Херсонской области из-за атак ВСУ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Один человек погиб в Херсонской области, еще четверо получили ранения в результате украинских атак, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо во вторник в своем канале в Max.

По его словам, около села Коробки украинский дрон сбросил боеприпас на гражданский автомобиль, погиб мужчина, женщина 1985 года рождения получила ранения. В Новой Збурьевке вследствие атаки на машину пострадал мужчина 1977 года рождения.

В селе Райское после артиллерийского обстрела ранены женщина 1995-го и мужчина 1994 годов рождения. Все пострадавшие госпитализированы.